СЦКК: Боевики с оружием блокируют начало демонтажа на мосту возле Станицы Луганской

Боевики группировки «ЛНР», угрожая оружием, не допускают украинских специалистов к подконтрольной им части разрушенного моста вблизи Станицы Луганской, что блокирует начало проведения ремонтных работ. Об этом заявила украинская сторона СЦКК.



«Стоит отметить, что блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в ​​очередной раз свидетельствует о нежелании российскими наемниками и их вооруженными формированиями, начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста», — говорится в сообщении.



Сегодня, 20 августа, украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения возле Станицы Луганской, однако боевики не приступили к демонтажу со своей стороны. В связи с этим украинская сторона прекратила работы.

В конце июня вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



Накануне стороны заявили о завершении разминирования территории вблизи разрушенного моста в Станице Луганской. После этого должны начаться ремонтные работы.