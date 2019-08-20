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СЦКК: Боевики с оружием блокируют начало демонтажа на мосту возле Станицы Луганской

20 августа 2019, 19:05

СЦКК: Боевики с оружием блокируют начало демонтажа на мосту возле Станицы Луганской

Боевики группировки «ЛНР», угрожая оружием, не допускают украинских специалистов к подконтрольной им части разрушенного моста вблизи Станицы Луганской, что блокирует начало проведения ремонтных работ. Об этом заявила украинская сторона СЦКК.

«Стоит отметить, что блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в ​​очередной раз свидетельствует о нежелании российскими наемниками и их вооруженными формированиями, начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста», — говорится в сообщении.

Сегодня, 20 августа, украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения возле Станицы Луганской, однако боевики не приступили к демонтажу со своей стороны. В связи с этим украинская сторона прекратила работы.

В конце июня вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года. 

Накануне стороны заявили о завершении разминирования территории вблизи разрушенного моста в Станице Луганской. После этого должны начаться ремонтные работы.

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