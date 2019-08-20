Выступление Каменских будет стоить Покровску более полумиллиона гривен

Власти Покровска Донецкой области потратит более 3,7 млн гривен на проведение праздника по случаю Дня шахтера. Об этом сообщает местное издание «Вчасно».



Коммунальное предприятие «Покровсктеплосеть» оплатит 600 тысяч гривен киевскому предпринимателю Федору Левченко за приезд и выступление певицы Насти Каменских.



Покровский отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия намерен заключить договор с СПД Игорем Кондратюком на приобретение услуг по организации, обеспечению и проведения «Караоке на майдане». Сумма возможного договора — 320 тысяч гривен. Телевизионное шоу «Караоке на Майдане» закрылось этой зимой.



В Покровске также выступит певец Гарик Кричевский за 800 тысяч гривен.



Власти города потратят более 2 млн гривен на проведение фестиваля патриотической песни «Музыка нас соединила».



Как отмечает издание, с 2016 года на различные концерты, фестивали и празднования местные власти потратить всего более 35 млн гривен бюджетных средств.