Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 20 августа.

Политика



В Кремле заявили, что дата переговоров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) пока не определена.



Новым главой генерального консульства Германии в Донецке, которое временно базируется в городе Днепр стал Штефан Кайл.



Общество



Генпрокуратура Украины объявила о подозрениях в создании террористической организации главе «МИД ДНР» Наталье Никоноровой и «омбудсмену при группировке Дарье Морозовой.



В группировке «ДНР» заявили о критической ситуации на плотине вблизи границы с Россией, что может повлечь подтопление населенных пунктов вблизи реки Миус. Водосборное сооружение плотины было повреждено в результате обстрелов.



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