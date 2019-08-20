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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

20 августа 2019, 22:59

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 20 августа.

Политика

В Кремле заявили, что дата переговоров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) пока не определена.

Новым главой генерального консульства Германии в Донецке, которое временно базируется в городе Днепр стал Штефан Кайл. 

Общество

Генпрокуратура Украины объявила о подозрениях в создании террористической организации главе «МИД ДНР» Наталье Никоноровой и «омбудсмену при группировке Дарье Морозовой.

В группировке «ДНР» заявили о критической ситуации на плотине вблизи границы с Россией, что может повлечь подтопление населенных пунктов вблизи реки Миус. Водосборное сооружение плотины было повреждено в результате обстрелов.

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