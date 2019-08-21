В штабе ООС рассказали о нарушении «режима тишины» за минувшие сутки

За минувшие сутки на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения, заявили пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 5 обстрелов: неподалеку Талаковки — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Старогнатовки — из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Богдановки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово — из ручного противотанкового гранатомета.



По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 2 обстрела: неподалеку Пивденного — из ручных противотанковых гранатометов, возле Луганского — из гранатометов различных систем.



С начала текущих суток украинской стороной было зафиксировано два обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: неподалеку Новомихайловки — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.