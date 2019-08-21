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Глава «ЛНР» заявил, что «не просится» в Украину, но выдвинул условия

21 августа 2019, 08:22

Глава «ЛНР» заявил, что «не просится» в Украину, но выдвинул условия

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «не просится» в Украину, но выдвинул украинским властям ряд условий, среди которых признание «легитимности» отдельным районом Луганской области, гарантирование своих границ, армии (народной милиции) и органов власти. Об этом передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.

«Вектор нашего движения, вектор, направленный на интеграцию с Российской Федерацией, он неизменен. Никуда в другие направления мы идти не собираемся. <...> В паблике на сегодняшний день очень много говорится о том, что мы просимся в Украину, что мы проводим какие-то акции, все остальное и прочее. Я хочу сказать, что это не так, никто в Украину не просится. Мы ведем речь о том, чтобы признали нашу легитимность», — подчеркнул Пасечник.

Он пояснил, что под «легитимностью» подразумевает предоставление возможности «самостоятельно принимать решения». При этом, по его словам, для прекращения конфликта Украина должна пойти на определенные уступки.

«В законе об особом статусе однозначно говорится о том, что для нашей экономической и политической независимости должны быть определены свои границы. То есть у нас будет своя граница. Второй момент: у нас будет своя народная милиция. Третий момент: у нас будут свои органы власти и управления», — приводит эту часть выступления Пасечника сепаратистский телеканал «Луганск 24».

На фоне этого «ЛНР» и «ДНР» поддерживали акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса», среди требований которой предоставить особый статус региону, интеграция с Россией и выполнение Минских соглашений Украиной в одностороннем порядке.

В переходных положениях Минских соглашений есть пункт о мерах, которые должны быть выполнены в соответствии с законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Среди прочего они подразумевают право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, поддержку социально-экономическом развитию ОРДЛО. Но там нет речи ни об автономии Донбасса, ни о федерализации региона.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что не видит противоречий между Минскими соглашениями и интеграцией с Россией.

Также Пушилин заявил, что не поддерживает план украинского политика и кума президента РФ Виктора Медведчука, который предусматривает предоставление автономии Донбассу.

ТЕМЫ

Люди
Леонид Пасечник
Организации
ЛНР

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