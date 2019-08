СМИ: Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность Израиля стать посредником между Украиной и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили возможную будущую роль Израиля в качестве посредника между Украиной и Россией. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на двух чиновников, знакомых с этим вопросом.



По словам собеседников, Израиль, который имеет хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, мог бы стать посредником между двумя враждующими странами в будущем. Однако условия для конкретных дискуссий об участии Израиля еще не созрели, поскольку Россия и Украина в настоящее время не участвуют в серьезных мирных переговорах, сообщили изданию оба чиновника на условиях анонимности.



В понедельник утром Нетаньяху встречался с Зеленским почти два часа, обсуждая различные вопросы.



Позже во время брифинга для прессы, премьер-министр Израиля отказался сообщить, просил ли Зеленский выступить посредником между ним и президентом России Владимиром Путиным.



«Чтобы кто-то стал посредником, нужны три стороны — Россия, Украина и посредник. Для танго нужны три. И я не думаю, что у нас их три на данный момент», — сказал Нетаньяху в ответ на вопрос, заданный The Times of Israel.



Он отказался отвечать на дополнительный вопрос о том, просил ли Зеленский или администрация США взять на себя посредническую роль в будущем.

Биньямин Нетаньяху является первым израильским премьер-министром, посетившим Украину с 1999 года.



Во время совместного брифинга с Нетаньяху Владимир Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа.



Также стороны договорились решить проблему с отказами украинцам в визах в Израиль.