Суд обязал открыть производство против Климкина и Порошенко

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и экс-президентом Петром Порошенко. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.



В суд поступил иск от гражданина (имя не указано) о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и бывшим президентом по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.



Обстоятельства правонарушения не раскрываются.



Однако сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.



15 августа суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ открыть дело по указанному факту.