Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Суд обязал открыть производство против Климкина и Порошенко

21 августа 2019, 09:31

Суд обязал открыть производство против Климкина и Порошенко

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкина и экс-президентом Петром Порошенко. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступил иск от гражданина (имя не указано) о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенные Климкиным и бывшим президентом по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Обстоятельства правонарушения не раскрываются.

Однако сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

15 августа суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ открыть дело по указанному факту.

ТЕМЫ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:08
Житель Зайцево получил ранения во время обстрела
10:02
«ДНР» продлила запрет на вывоз зерна
08:22
Глава «ЛНР» заявил, что «не просится» в Украину, но выдвинул условия
22:59
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:40
Боевик «ДНР» Ходаковский: За первых полтора месяца боев мы потеряли больше 200 человек
15:31
В «ДНР» рассказали об угрозе подтопления вблизи границы с Россией
09:36
В Донецке бизнесмены пожаловались на давление со стороны «ДНР»
19:20
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:45
В Донецке запустили первый за пять лет поезд. Едет в Еленовку и Мандрыкино
14:35
В донецкой шахте травмирован горняк
13:15
СБУ открыла дело из-за поставок оборудования на донецкие «национализированные» шахты
11:14
В Макеевке массово травят животных. Часть жителей выступила против
21:33
Незаконные задержания и приговоры в «Л-ДНР» и 25 тысяч паспортов РФ на Донбассе. Главное за неделю
14:39
Беспилотники ОБСЕ глушили во время пролетов над Донетчиной
12:57
В Донецке установят памятник российскому императору Николаю II
все новости
10:50
Глава МИД Германии о конфликте на Донбассе: Нам нужен прямой диалог
10:08
Житель Зайцево получил ранения во время обстрела
10:02
«ДНР» продлила запрет на вывоз зерна
09:31
Суд обязал открыть производство против Климкина и Порошенко
09:26
СМИ: Зеленский и Нетаньяху обсудили возможность Израиля стать посредником между Украиной и РФ
08:45
Журналистка CNN: Макрон предложил Трампу пригласить РФ на G7-2020, тот согласился
08:22
Глава «ЛНР» заявил, что «не просится» в Украину, но выдвинул условия
08:01
В штабе ООС рассказали о нарушении «режима тишины» за минувшие сутки
22:59
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:00
Трамп снова высказался за возвращение России в G7
21:10
Выступление Каменских будет стоить Покровску более полумиллиона гривен
20:00
Боевики ранили военного на Донбассе
19:05
СЦКК: Боевики с оружием блокируют начало демонтажа на мосту возле Станицы Луганской
18:18
В Краматорске аноним угрожал взорвать авто и расстрелять прохожих
17:40
Боевик «ДНР» Ходаковский: За первых полтора месяца боев мы потеряли больше 200 человек
все новости
ВИДЕО
В новой Раде — рекордное количество женщин. Вот их портреты ►
20 августа, 16:45
Смогут ли жители Донетчины получить деньги за разрушенное жилье ►
19 августа, 18:27
Жители Луганска оценили подвоз на электрокаре у КПВВ «Станица Луганская»
18 августа, 11:27
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция