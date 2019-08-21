«ДНР» продлила запрет на вывоз зерна

Группипровка «ДНР» продлила запрет на вывоз с подконтрольной ей территории всех сортов пшеницы и ячменя. Об этом говорится в соответствующем «постановлении правительства».



Отмечается, что запрет будет действовать до 31 декабря 2019 года.



Подчеркивается, что запрет действует в целях «продовольственной безопасности», чтобы «насытить внутренний рынок» зерновых культур, обеспечить наполнение зерном пшеницы и ячменя резервного фонда и не допустить возникновения дефицита.

«ДНР» ввела запрет на вывоз зерна весной этого года.