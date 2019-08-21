Житель Зайцево получил ранения во время обстрела

56-летний мужчина получил ранения в результате обстрела подконтрольной боевикам части поселка Зайцево Донецкой области. Обстрел произошел 15 августа, сообщается в новом отчете СММ ОБСЕ.



По словам пострадавшего, во время обстрела он находился на приусадебном участке у своего дома на ул. Маршала Рыбалко, 212. Когда начался обстрел, мужчина спрятался за колодцем, где в результате рикошета пули получил ранения ног и левой руки.



Мужчину госпитализировали в больницу неподконтрольной властям Горловки.



Из соображений безопасности наблюдатели провели мониторинг в доме, где проживает потерпевший.