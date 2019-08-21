Глава МИД Германии о конфликте на Донбассе: Нам нужен прямой диалог

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию к конструктивной позиции в вопросе возобновления переговоров по Донбассу, а также указал на необходимость открытого диалога между сторонами. Об этом передает «Радио Свобода».



«Сейчас все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действий, иначе люди и дальше будут погибать в этом конфликте», — сказал Маас 21 августа перед отъездом в Москву, где он встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым.



По его словам, для разрешения конфликта «нам нужен прямой и открытый диалог».



Последний саммит «нормандской четверки» состоялся в Берлине 19 октября 2016.