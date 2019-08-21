Командующим десантно-штурмовой войск стал защитник Донецкого аэропорта

Командующего десантно-штурмовой войск Вооруженных сил назначен генерал-майор Евгений Мойсюк. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак.



«Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен — его опыт позволит развивать и укреплять потенциал десантно-штурмовой войск», — написал министр в Facebook.



Предшественник Мойсюка генерал-майор Михаил Забродский был избран в Верховную Раду по результатам минувших парламентских выборов 21 июля.



Мойсюк руководил обороной Донецкого аэропорт с декабря 2014 года. После поражения в ДАПе руководил выводом личного состава. За время вооруженного конфликта на Донбассе командовал оперативно-тактической группировкой «Восток».



С 2004 по 2009 годы проходил службу в качестве миротворца в Ираке и Косово.