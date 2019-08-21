Кабмин пообещал перечислить деньги шахтерам перед праздниками

Кабинет министров Украины сегодня перечислит средства для погашения задолженности по зарплатам перед горняками государственных шахт. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.



«Сегодня все деньги будут перечислены», — сказал он во время заседания правительства.



Гройсман отметил, что несколько недель назад было принято решение о выделении средств из резервных фондов для поддержки шахтеров. При этом премьер добавил, что в отрасли есть «более глубокие» проблемы. «И этим надо заниматься более детально», — подчеркнул он.

В воскресенье, 25 августа, будет отмечаться День шахтера. За день до этого, 24 августа, в Украине празднуется День Независимости.