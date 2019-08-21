Россия освободила украинского политзаключенного Терновского

Россия отпустила украинского политзаключенного Романа Терновского, осужденного за участие в запрещенной в РФ организации «Правый сектор». Об этом сообщает «Объединение родственников политзаключенных Кремля».



«Политзаключенного Романа Терновского освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения. Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область. Человек вообще не имеет денег и любых иных ресурсов», — говорится в сообщении.

Романа Терновского задержали в октябре 2017-го года, когда он ехал к жене, гражданке России, проживающей в Ростове-на-Дону.



В августе 2018 года Терновский был приговорен к двум годам тюрьмы за «участие в деятельности экстремистской организации».



Российская правозащитная организация «Мемориал» изучила материалы дела и пришла к выводу, что российские следствие и суд фактически вменили Терновскому участие в мирных демонстрациях и иные формы легальной общественной деятельности, осуществлявшейся в Украине.



Терновский участвовал в акции за блокаду грузовиков из России в феврале 2016 года, в частности он проводил сбор подписей под обращением к губернатору Харьковской области. В апреле 2016 года в Харькове Терновский и его единомышленники блокировали съезд организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука. 9 мая 2016 года он, по его словам, участвовал в драке с представителями МВД Украины. В июне 2016 года Терновский был одним из демонстрантов, идущих по Харькову с манекеном Путина в гробу. Все эти акции записаны на видео в YouTube, они есть в материалах уголовного дела и российское следствие считает их доказательствами преступления.