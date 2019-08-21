Кабмин сегодня снизит стоимость электроэнергии для предприятий

Кабинет министров на сегодняшнем заседании внесет изменения в механизм возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке электоэнергии, которые позволят снизить стоимость энергоресурса для небытовых потребителей на 21 коп/кВт-ч. Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает «Интерфакс-Украина».



«Проект решения, которое может быть принято сегодня, — решение по ПСО, которое позволит снизить стоимость электрэнергии на 21 коп/кВт-ч для всех конечных потребителей, небытовых: бюджетных учреждений, школ, больниц, детских садов, а также для малых средних, крупных предприятий», — сказал он в ходе заседания правительства.



В то же время представитель президента не уточнил, какие именно изменения будут внесены в механизм и за счет чего будет снижена стоимость электроэнергии.



В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман добавил, что во время полуторачасового совещания с президентом был найден «правильный формат». «Мы нашли абсолютно правильное решение. Сегодня мы его вносим на заседание, рассмотрим, утвердим», — сказал он.