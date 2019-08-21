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«ЛНР» сообщила о 12 годах тюрьмы для «пособника СБУ» и задержании «спецагента»

21 августа 2019, 15:23

«ЛНР» сообщила о 12 годах тюрьмы для «пособника СБУ» и задержании «спецагента»

Группировка «ЛНР» приговорила жителя Алчевска Романа Коркишко к 12 годам тюрьмы за «государственную измену». Такое решение вынес «Верховный суд ЛНР», сообщает «МГБ» группировки.

Отмечается, что Коркишко, который занимался пассажирскими перевозками через линию соприкосновения, якобы был завербован и сотрудничал со Службой безопасности Украины.

Утверждается, что мужчина перевозил предметы, «необходимые для проведения контрразведывательных мероприятий», искал жилье для диверсионно-разведывательных групп и агентов СБУ, а также якобы снабжал взрывчаткой диверсантов.

Также сегодня в «МГБ ДНР» заявили о задержании «спецагента СБУ». Других подробностей в группировке пока не сообщили.

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