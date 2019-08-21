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Суд обязал открыть дело против омбудсвумен Денисовой

21 августа 2019, 16:20

Суд обязал открыть дело против омбудсвумен Денисовой

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом говорится в материалах суда, передают «Українські Новини».

В суд обратился с иском заявитель и сообщил, что 31 июля он обратился в ГБР с обращением о совершении Денисовой уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса.

По его словам, ГБР отказало вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований в связи с отсутствием сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений, подследственных ведомству.

16 августа суд рассмотрел жалобу на бездеятельность ГБР и обязал бюро открыть уголовное производство в отношении Денисовой.

Напомним, что НАБУ ведет в отношении омбудсмена Денисовой производство по факту возможного декларирования недостоверной информации за 2015 — 2017 годы.

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