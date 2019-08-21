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Пять человек травмировались в результате ДТП на Донетчине

21 августа 2019, 16:21

Пять человек травмировались в результате ДТП на Донетчине

Пять человек травмированы в результате ДТП в Волновахском районе Донецкой области с участием автомобиля Opel Vivaro и трактора 20 августа. Об этом сегодня сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Отмечается, водитель трактора нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с микроавтобусом. В результате аварии пострадали водитель автомобиля и его пассажиры, среди которых ребенок в возрасте 2,5 года.

На месте аварии работали сотрудники полиции и скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу, где они получили необходимую помощь.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правонарушение влечет за собой штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортом на срок от 6 месяцев до одного года.

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