Пять человек травмировались в результате ДТП на Донетчине

Пять человек травмированы в результате ДТП в Волновахском районе Донецкой области с участием автомобиля Opel Vivaro и трактора 20 августа. Об этом сегодня сообщает пресс-служба полиции Донетчины.



Отмечается, водитель трактора нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с микроавтобусом. В результате аварии пострадали водитель автомобиля и его пассажиры, среди которых ребенок в возрасте 2,5 года.



На месте аварии работали сотрудники полиции и скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу, где они получили необходимую помощь.



В отношении водителя составлен административный протокол по статье 124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств» Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Правонарушение влечет за собой штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортом на срок от 6 месяцев до одного года.