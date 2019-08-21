Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Германия против воссоздания G8 с участием России

21 августа 2019, 16:52

Германия против воссоздания G8 с участием России

Федеральное правительсвто Германии против восстановления формата «большой восьмерки» при участии России. Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Handelszeitung.

Он напомнил, что Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после незаконной аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины. «Обе ситуации сохраняются», — констатировал он.

Зайберт отметил, что договориться о более активном участии России в работе «Большой семерки» возможно только тогда, когда это изменится.

Ранее французский дипломатический источник сказал Reuters,что развитие ситуации в Украине имеет решающее значение для возвращения России в формат «Большой восьмерки».

Накануне президент США Дональд Трамп высказался за возвращения России в «Большую семерку».

Трамп уже предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры других стран-участниц не поддержали эту идею. 

В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Германия и Канада. Россия участвовала в работе расширенного формата это клуба — «Большой восьмерке», но была исключена в 2014 году после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:23
«ЛНР» сообщила о 12 годах тюрьмы для «пособника СБУ» и задержании «спецагента»
11:19
У Суркова рассказали о роли кураторов «Л-ДНР» в переговорах с офисом Зеленского
10:08
Житель Зайцево получил ранения во время обстрела
10:02
«ДНР» продлила запрет на вывоз зерна
08:22
Глава «ЛНР» заявил, что «не просится» в Украину, но выдвинул условия
22:59
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:40
Боевик «ДНР» Ходаковский: За первых полтора месяца боев мы потеряли больше 200 человек
15:31
В «ДНР» рассказали об угрозе подтопления вблизи границы с Россией
09:36
В Донецке бизнесмены пожаловались на давление со стороны «ДНР»
19:20
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:45
В Донецке запустили первый за пять лет поезд. Едет в Еленовку и Мандрыкино
14:35
В донецкой шахте травмирован горняк
13:15
СБУ открыла дело из-за поставок оборудования на донецкие «национализированные» шахты
11:14
В Макеевке массово травят животных. Часть жителей выступила против
21:33
Незаконные задержания и приговоры в «Л-ДНР» и 25 тысяч паспортов РФ на Донбассе. Главное за неделю
все новости
20:21
Лавров об обмене моряков: Двустороннее освобождение лиц требует согласований
19:54
Трамп снова высказался за возвращение России в G8
19:06
Украина готова завтра приступить к ремонту моста в Станице Луганской
18:16
Собственник арестованного танкера «Мрия» просит Зеленского и СБУ повлиять на ситуацию
17:10
Суд Москвы оставил всех украинских моряков под арестом до конца октября
16:52
Германия против воссоздания G8 с участием России
16:21
Пять человек травмировались в результате ДТП на Донетчине
16:20
Суд обязал открыть дело против омбудсвумен Денисовой
15:34
СМИ: Возвращение России в G8 зависит от ситуации в Украине
15:23
«ЛНР» сообщила о 12 годах тюрьмы для «пособника СБУ» и задержании «спецагента»
14:47
СМИ: Россия готова обменять украинских моряков до конца августа
14:14
Кабмин сегодня снизит стоимость электроэнергии для предприятий
13:51
Россия освободила украинского политзаключенного Терновского
13:22
У Суркова рассказали о видении «особого статуса» Донбасса и разногласиях с Козаком
12:40
Кабмин пообещал перечислить деньги шахтерам перед праздниками
все новости
ВИДЕО
В новой Раде — рекордное количество женщин. Вот их портреты ►
20 августа, 16:45
Смогут ли жители Донетчины получить деньги за разрушенное жилье ►
19 августа, 18:27
Жители Луганска оценили подвоз на электрокаре у КПВВ «Станица Луганская»
18 августа, 11:27
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция