Германия против воссоздания G8 с участием России

Федеральное правительсвто Германии против восстановления формата «большой восьмерки» при участии России. Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Handelszeitung.



Он напомнил, что Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после незаконной аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины. «Обе ситуации сохраняются», — констатировал он.



Зайберт отметил, что договориться о более активном участии России в работе «Большой семерки» возможно только тогда, когда это изменится.



Ранее французский дипломатический источник сказал Reuters,что развитие ситуации в Украине имеет решающее значение для возвращения России в формат «Большой восьмерки».

Накануне президент США Дональд Трамп высказался за возвращения России в «Большую семерку».



Трамп уже предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры других стран-участниц не поддержали эту идею.



В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Германия и Канада. Россия участвовала в работе расширенного формата это клуба — «Большой восьмерке», но была исключена в 2014 году после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе.