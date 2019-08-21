Суд Москвы оставил всех украинских моряков под арестом до конца октября

Московский городской суд отказал в апелляции об освобождении из СИЗО оставшихся 13 украинских моряков. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Так, арест сроком до 24 октября продлен в отношении обвиняемых Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Сергея Чулибы, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого и до 26 октября — в отношении Андрея Артеменко, Василия Сороки и Андрея Эйдера.



16 августа суд признал законным арест 11 обвиняемых моряков. Заседание прошло в закрытом режиме для «сохранения тайны предварительного расследования».

Ранее СМИ сообщили, что РФ готова до конца августа обменять пятерых украинских моряков.



25 ноября российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.



Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.



27 декабря стало известно, что все 24 украинских моряка заявили российскому следствию, что являются военнопленными.



Украина подала в Европейский суд по правам человека заявление против России о нарушениях прав украинских военных моряков, задержанных с применением силы в Керченском проливе.