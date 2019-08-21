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Собственник арестованного танкера «Мрия» просит Зеленского и СБУ повлиять на ситуацию

21 августа 2019, 18:16

Собственник арестованного танкера «Мрия» просит Зеленского и СБУ повлиять на ситуацию

Собственник арестованного танкера «Мрия» компания «Тефин» призвала президента Украины Владимира Зеленского и главу СБУ Ивана Баканова вмешаться в ситуацию. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Незаконные действия сотрудников СБУ нарушают права иностранного владельца топлива, которое перевозило судно "Мрия", и создают прецедент нарушения государством Украина международно-правовых норм», — заявляют в компании.

«Тефин» оспаривает действия сотрудников СБУ в судах. Отдельно готовятся заявления в международные торговые, морские организации.

Прокуратура АР Крым 10 августа в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, провела обыск на судне «Мрия», доставившем дизтопливо на Херсонскую нефтеперевалку. По данным следствия, в июне 2015 года это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированный Севастополь.

С тех пор судовладелец танкера неоднократно менялся, а с 2015-го его владельцем стало ООО «Тефин», которое при покупке у бывших собственников получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.

Херсонский городской суд 13 августа отказал в аресте «Мрия», но прокуратура АР Крым подала апелляционную жалобу, и 19 августа Херсонский апелляционный суд ее удовлетворил.

Госпогранслужба Украины 20 августа сообщила о выполнении судебного решения и аресте танкера.

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