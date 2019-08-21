Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

21 августа 2019, 22:19

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 21 августа.

Политика

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик считает эффективным текущее перемирие на Донбассе.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе проинформировала Сайдика о выполнении разминирования окрестностей автомобильного моста вблизи Станицы Луганской и готовности начать ремонт с 22 августа. При этом переговорщики от Киева указали на препятствия из-за того, что боевики «ЛНР» не демонтировали свой блокпост возле моста.

У помощника президента РФ Владислава Суркова и вице-премьера РФ Дмитрия Козака существуют разногласия касательно будущего подконтрольных боевикам районов Донбасса, вопросы которых они курируют. Так утверждает близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков. 

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила жителя Алчевска Романа Коркишко к 12 годам заключения по обвинению в «государственной измене». 

Боевые действия

56-летний мужчина получил ранения в результате обстрела подконтрольной боевикам части поселка Зайцево Донецкой области. Обстрел произошел 15 августа. 

Экономика

«ДНР» продлила запрет на вывоз с подконтрольной ей территории всех сортов пшеницы и ячменя. Ограничения действует с конца марта.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕМЫ

Прочее
Главное за день
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:23
«ЛНР» сообщила о 12 годах тюрьмы для «пособника СБУ» и задержании «спецагента»
11:19
У Суркова рассказали о роли кураторов «Л-ДНР» в переговорах с офисом Зеленского
10:08
Житель Зайцево получил ранения во время обстрела
10:02
«ДНР» продлила запрет на вывоз зерна
08:22
Глава «ЛНР» заявил, что «не просится» в Украину, но выдвинул условия
22:59
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:40
Боевик «ДНР» Ходаковский: За первых полтора месяца боев мы потеряли больше 200 человек
15:31
В «ДНР» рассказали об угрозе подтопления вблизи границы с Россией
09:36
В Донецке бизнесмены пожаловались на давление со стороны «ДНР»
19:20
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:45
В Донецке запустили первый за пять лет поезд. Едет в Еленовку и Мандрыкино
14:35
В донецкой шахте травмирован горняк
13:15
СБУ открыла дело из-за поставок оборудования на донецкие «национализированные» шахты
11:14
В Макеевке массово травят животных. Часть жителей выступила против
все новости
22:54
Под Киевом по подозрению в разбое задержали троих грузин. Они воевали на Донбассе и получили гражданство
22:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:08
Сайдик назвал текущее перемирие на Донбассе самым эффективным
20:21
Лавров об обмене моряков: Двустороннее освобождение лиц требует согласований
19:54
Трамп снова высказался за возвращение России в G8
19:06
Украина готова завтра приступить к ремонту моста в Станице Луганской
18:16
Собственник арестованного танкера «Мрия» просит Зеленского и СБУ повлиять на ситуацию
17:10
Суд Москвы оставил всех украинских моряков под арестом до конца октября
16:52
Германия против воссоздания G8 с участием России
16:21
Пять человек травмировались в результате ДТП на Донетчине
16:20
Суд обязал открыть дело против омбудсвумен Денисовой
15:34
СМИ: Возвращение России в G8 зависит от ситуации в Украине
15:23
«ЛНР» сообщила о 12 годах тюрьмы для «пособника СБУ» и задержании «спецагента»
14:47
СМИ: Россия готова обменять украинских моряков до конца августа
14:14
Кабмин сегодня снизит стоимость электроэнергии для предприятий
все новости
ВИДЕО
В новой Раде — рекордное количество женщин. Вот их портреты ►
20 августа, 16:45
Смогут ли жители Донетчины получить деньги за разрушенное жилье ►
19 августа, 18:27
Жители Луганска оценили подвоз на электрокаре у КПВВ «Станица Луганская»
18 августа, 11:27
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция