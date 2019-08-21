Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 21 августа.

Политика



Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик считает эффективным текущее перемирие на Донбассе.



Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе проинформировала Сайдика о выполнении разминирования окрестностей автомобильного моста вблизи Станицы Луганской и готовности начать ремонт с 22 августа. При этом переговорщики от Киева указали на препятствия из-за того, что боевики «ЛНР» не демонтировали свой блокпост возле моста.



У помощника президента РФ Владислава Суркова и вице-премьера РФ Дмитрия Козака существуют разногласия касательно будущего подконтрольных боевикам районов Донбасса, вопросы которых они курируют. Так утверждает близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков.



Права человека



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Алчевска Романа Коркишко к 12 годам заключения по обвинению в «государственной измене».



Боевые действия



56-летний мужчина получил ранения в результате обстрела подконтрольной боевикам части поселка Зайцево Донецкой области. Обстрел произошел 15 августа.



Экономика



«ДНР» продлила запрет на вывоз с подконтрольной ей территории всех сортов пшеницы и ячменя. Ограничения действует с конца марта.



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