Под Киевом по подозрению в разбое задержали троих грузин. Они воевали на Донбассе и получили гражданство

В Бориспольском районе Киевской области по подозрению в разбое задержаны троих граждан Грузии Мириан Гочадзе, Тенгиз Занадзе и Леван Хуцишвили. Об этом передает «Грузия Онлайн» и подтверждает LIGA.net.



В полиции Киевской области также сообщили о задержании троих грузин, однако их имена не раскрываются.



Занадзе и Хуцишвили участвовали в боях на Донбассе против незаконных вооруженных формирований. Они получили украинское гражданство согласно указу президента Владимира Зеленского.



По информации правоохранителей, подозреваемые в масках ворвались в один из домов садового кооператива в селе Артемовка Бориспольского района, напали на хозяина, его жену и связали их. Из дома потерпевших похитили ценные изделия, крупную сумму денег и автомобиль Лексус.



Подозреваемых задержали на трассе Киев-Борисполь.



Как пишет «Грузия Онлайн», двое задержанных работали ранее на руководящих должностях в органах МВД Грузии: Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда спецназначения МВД, а Хуцишвили — начальником одного из управлений в пограничной полиции. Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы.



«В МВД Грузии факт задержания подтверждают, и сообщают, что активно сотрудничают с украинскими правоохранителями для расследования данного дела», — отмечает издание.