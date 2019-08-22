Насалик считает оправданным понижение цены на газ для Луганской ТЭС

Работа Луганской ТЭС «ДТЭК Востокэнерго» окажется под угрозой в случае отсутствия поставок природного газа по сниженной на 40% цене. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает «Интерфакс-Украина».



«Решение, которое подавало Минэнергоугля, я считаю справедливым и необходимым. Без его принятия Луганская ТЭС через месяц или полтора месяца генерировать не будет», — сказал он в ходе брифинга в Киеве в среду.



По его мнению, в случае, если Луганская ТЭС, находящаяся в обособленном «острове» будет покупать для своих нужд газ по коммерческой цене, стоимость генерируемой ею э/э возрастет в 2,5 раза, в соответствии с чем станция не сможет выйти на рынок «на сутки вперед» (РСВ).



«Если она не выйдет на рынок, то она просто остановится. Расходы, которые будет нести структура — 100 млн грн в месяц. Телефонным звонком, или какими-либо экономическими механизмами, решить этот вопрос нельзя. Необходимо было принимать то решение, которое предлагалось Минэнерго с самого начала», — заявил глава Минэнерго.

14 августа представитель Президента в правительстве Андрей Герус заявил, что Кабмин принял решение, согласно которому НАК «Нафтогаз Украины» должен продавать газ компании «ДТЭК Востокэнерго» (в которую входит Луганская ТЭС) по цене 2895 гривен за 1 тыс. кубометров - на 40% дешевле, чем получает газ население.



Позже в правительстве заявили, что не будут применять специальную цену для Луганской ТЭС.



По подсчетам НАК «Нафтогаз-Украины», уменьшение цены на газ для Луганской ТЭС принесёт убытки в размере от 250 до 300 млн гривен ежемесячно.



15 августа «Нафтогаз» предложил переложить на ДТЭК обязательства поставлять дешевый газ на Луганскую ТЭС.



По информации руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Виталия Комарницкого, 29 июля Луганскую тепловую электростанцию ​​перевели на потребление природного газа.