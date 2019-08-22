«Лисичанскводоканалу» восстановили электричество: около 80 тысяч абонентов три дня были без воды

На трех насосных станциях и двух канализационных насосных станциях коммунального предприятия «Лисичанскводоканал» восстановлено электроснабжение, которое отсутствовало с 19 августа из-за задолженности. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.



С утра 22 августа осуществляется заполнение системы водой.



Обесточенной остается насосная станция «Приволье».



В результате обесточивания объектов «Лисичанскводоканала» 19 августа без водоснабжения оказались около 80 тысячи абонентов в Новодружеске, Приволье и частично Лисичанске.