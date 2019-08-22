Все первоклассники Славянска будут учиться исключительно на украинском языке

В Славянске Донецкой области обучение всех первых классов в текущем учебном году будет проводиться исключительно на украинском языке. Об этом сообщают «Славянские ведомости».



В этом году нет ни одного русскоязычного первого класса в Славянске, в прошлом году их было два.



Как отметила замруководителя отдела образования городского совета Марина Хохлова, именно этого требует закон, хотя были родители, которые выражали свое недовольство отсутствием русскоязычных классов.



По ее словам, отдел образования закупает учебники и дидактические материалы на украинском языке, и не имеет смысла тратить средства на закупку учебников напечатанных на русском языке.



«Даже по экономическому содержанию — это не выгодно и далее после начальных классов образование все равно будет происходить на государственном языке», — отметила Хохлова.