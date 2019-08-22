В Горловке только 10% дорог не нужно ремонтировать. На остальные у «ДНР» денег нет

В неподконтрольной украинским властям Горловке только 10% дорог не нуждается в ремонте, на остальные денег в бюджете группировке «ДНР» нет. Об этом говорится в сюжете сепаратистского телеканала «Юнион».



Из необходимых полумиллиарда рублей (190 миллионов гривен) на ремонт было выделено только 5% — около 30 миллионов рублей (11 миллионов гривен). За эти деньги были отремонтированы дороги на пункт пропуска «Майорск» и Углегорск.



«[Состояние дорог] плачевно. У меня точно так же обливается сердце кровью. Я точно так же выражаюсь, как горловчане. Но, к сожалению, повлиять на данную ситуацию в условиях той финансовой ситуации невозможно», — подчеркнул «мэр» Горловки при «ДНР» Иван Приходько.