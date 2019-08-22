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Пьяный житель Донетчины отделался штрафом за ношение футболки с символикой «ДНР»

22 августа 2019, 12:03

Пьяный житель Донетчины отделался штрафом за ношение футболки с символикой «ДНР»

В городе Родинское Донецкой области задержали местного жителя в футболке с символикой группировки «ДНР». Мужчину в состоянии алкогольного опьянения обнаружил ветеран АТО Борис Овчаров, который и вызвал правоохранителей.

На своей странице в Facebook Овчаров опубликовал видео с жителем Родинского, который сидел на лавке возле одного из многоэтажных домов. Ветеран несколько раз спрашивал имя мужчины, а также в грубой форме заставил его показать лицо на камеру.


В полиции сообщили, что 25-летний мужчина находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

По словам нарушителя, футболку с символикой группировки «ДНР» он купил в интернете, чтобы носить ее дома.

Мужчину привлекут к административной ответственности, так как ни одна статья Уголовного кодекса не запрещает использовать сепаратистскую символику, отметили в полиции.

В отношении задержанного составили протокол по статье о появлении в общественных местах в пьяном виде. Наказание предусматривает штраф до 85 гривен.

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Родинское
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