Пьяный житель Донетчины отделался штрафом за ношение футболки с символикой «ДНР»

В городе Родинское Донецкой области задержали местного жителя в футболке с символикой группировки «ДНР». Мужчину в состоянии алкогольного опьянения обнаружил ветеран АТО Борис Овчаров, который и вызвал правоохранителей.



На своей странице в Facebook Овчаров опубликовал видео с жителем Родинского, который сидел на лавке возле одного из многоэтажных домов. Ветеран несколько раз спрашивал имя мужчины, а также в грубой форме заставил его показать лицо на камеру.





В полиции сообщили, что 25-летний мужчина находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.



По словам нарушителя, футболку с символикой группировки «ДНР» он купил в интернете, чтобы носить ее дома.



Мужчину привлекут к административной ответственности, так как ни одна статья Уголовного кодекса не запрещает использовать сепаратистскую символику, отметили в полиции.



В отношении задержанного составили протокол по статье о появлении в общественных местах в пьяном виде. Наказание предусматривает штраф до 85 гривен.