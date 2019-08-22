Андрей Богдан подал иск против «Схем» и НОТУ

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы «Схемы» и Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Данные об иске указаны на портале «Судебная власть Украины».



Иск был подан в Шевченковский районный суд Киева 20 августа.



Ответчиками по делу указаны ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» и журналисты «Схем» Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая.

Проект «Радио свобода» «Схемы: коррупция в деталях» выходит на телеканале «UA:Перший», который входит в НОТУ.

Весной журналисты программы «Схемы» сообщили, что на тот момент юрист кандидата в президенты Владимира Зеленского Андрей Богдан 13 марта тайно посещал Конституционный суд, где встретился с председателем суда Станиславом Шевчуком.



Позже Шевчук заявил, что с Богданом говорил об отмененной статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении.