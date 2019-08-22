Подозреваемым в деле «Роттердам+» вернули компьютеры с уликами для следствия

Киевский апелляционный суд снял арест с компьютеров с доказательствами в деле по схеме «Роттердам+». Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.



Решение приняла коллегия судей под председательством Игоря Паленика 21 августа.



Пять компьютеров Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) были изъяты во время обысков еще в 2017 году. На них содержалась переписка фигурантов расследования в деле «Роттердам+».



По словам прокурора САП Виталия Пономаренко, в переписке речь шла о том, что фигуранты дела планировали включить в формулу «Роттердам+» расходы, которые не планировалось осуществлять, чтобы увеличить цену на электроэнергию.



«Отменив арест, суд фактически забрал у НАБУ вещественное доказательство. Ибо на практике фигуранты дела, вернув себе компьютеры, смогут их почистить и уничтожить невыгодную им информацию», — комментирует юрист ЦПК Андрей Савин.

С 2017 года НАБУ проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЕКП в схеме расчета стоимости угля «Роттердам+».



8 августа НАБУ сообщило о подозрениях 6 фигурантам по делу о формуле «Роттердам+», включая двух сотрудников компании ДТЭК. В частности, среди подрзреваемых бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.



По версии следствия, в результате применения формулы «Роттердам+» потребителям электроэнергии было причинено около 19 миллиардов гривен убытка.