Борис Джонсон заверил Зеленского, что на саммите G7 выступит против возвращения РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого стороны обсудили недавние заявления о возможности восстановления формата «Большой восьмерки» при участии России и свои позиции касательно этого вопроса. Об этом сообщает Офис украинского президента.



«Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании по поддержке Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в "Большую семерку". Была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», — говорится сообщении.



Отмечается, что собеседники согласились, что в условиях агрессии России, которая продолжается в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей «невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы».



«Владимир Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Семерки", который состоится 24-26 августа во Франции», — отмечается в сообщении.



Джонсон пригласил президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом и поздравил с Днем Независимости страны.

В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Германия и Канада. Россия участвовала в работе расширенного формата это клуба — «Большой восьмерке», но была исключена в 2014 году после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе.



Президент США Дональд Трамп несколько раз за последние дни высказался за то, чтобы рассмотреть идею возвращения России в G8. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, со своей стороны, заявили ранее в четверг, что не видят возможности вернуть Россию в «Большую восьмерку» до решения конфликта в Украине.



Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал решение конфликта в Украине условием возвращения России в G8.