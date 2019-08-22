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Борис Джонсон заверил Зеленского, что на саммите G7 выступит против возвращения РФ

22 августа 2019, 14:48

Борис Джонсон заверил Зеленского, что на саммите G7 выступит против возвращения РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого стороны обсудили недавние заявления о возможности восстановления формата «Большой восьмерки» при участии России и свои позиции касательно этого вопроса. Об этом сообщает Офис украинского президента.

«Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании по поддержке Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в "Большую семерку". Была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», — говорится сообщении.

Отмечается, что собеседники согласились, что в условиях агрессии России, которая продолжается в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией Минских договоренностей «невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы».

«Владимир Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Семерки", который состоится 24-26 августа во Франции», — отмечается в сообщении.

Джонсон пригласил президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом и поздравил с Днем Независимости страны.

В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Германия и Канада. Россия участвовала в работе расширенного формата это клуба — «Большой восьмерке», но была исключена в 2014 году после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе.

Президент США Дональд Трамп несколько раз за последние дни высказался за то, чтобы рассмотреть идею возвращения России в G8. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, со своей стороны, заявили ранее в четверг, что не видят возможности вернуть Россию в «Большую восьмерку» до решения конфликта в Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал решение конфликта в Украине условием возвращения России в G8.

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