За время боев на Донбассе погибли 455 полицейских

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 455 правоохранителей. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.



22 августа на Соломенской площади в Киеве почтили память 1671 сотрудника органов внутренних дел, погибшего при исполнении служебных обязанностей за годы независимости. 455 из них погибли на Донбассе за время проведения антитеррористической операции.



«Охранники государства от военной агрессии, отстаивая независимость и территориальную целостность, настоящие патриоты, которые готовы жертвовать жизнью ради других, ради страны. С грустью и уважением вспоминаем наших с вами коллег, чьи имена высечены здесь, на мемориальных плитах», — сказал Аваков.



Он отметил, что за время боев на Донбассе ранения получили 1920 сотрудников МВД, 34 пропали без вести, один находится в плену.

Источник: МВД