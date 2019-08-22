Зеленский ввел общественников в группу по реинтеграции оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий при Комиссии по вопросам правовой реформы представителей общественных организаций Татьяну Дурневу и Елену Луневу. Об этом говорится в указе главы государства.



Дурнева является исполнительным директором общественной организации «Общественный холдинг «Группа влияния», Лунева — менеджер по адвокации общественной организации «Центр информации о правах человека».



Кроме того, Зеленский утвердил в группе директора общественной организации «Украинская правовая консультативная группа» Надежду Соколову. В качестве консультантов и наблюдателей группы президент ввел экспертов Международной организации развития права Людмилу Виговскую, Сергея Дрозача и Андрея Михеева.

7 августа Владимир Зеленский утвердил состав Комиссию по вопросам правовой политики, которая займется, в том числе, наработками реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.