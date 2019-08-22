В украинском МИД назвали встречу Путина и Макрона по Донбассу «удачным планом Зеленского»

Президент Владимир Зеленский навязал президенту РФ Владимиру Путину и президенту Франции Эмманюэлю Макрону «необходимость посвятить больше времени в их двусторонней встрече "нормандскому формату"». Такое мнение высказал советник главы Министерства иностранных дел Украины Тарас Качка в эфире телеканала «НАШ».



«Это [навязывание] было очень удачным, даже, если это не было продумано и запланировано», — сказал он.



Качка считает, что «Путин находится в ситуации не лидера, который вальяжно ведет разговоры, а у него сейчас период очень сложных разговоров с лидерами других государств».



«С Трампом разговор в Осаке был очень сложной, и там вопрос Украины тщательно обсуждался в неудобный для Путина способ. Сейчас 3,5 часа с Макроном, это не была протокольная встреча, это значит, был разговор по сути, очень тяжелый. И там, опять же, было много очень неудобных для Путина вопросов», — сказал Качка.



Эксперт полагает, что «нормандский формат» — это формат Путина и лидеров привлеченных государств.



«Минский формат — это трехсторонняя контактная группа, это уровень исполнителей, это тактические ходы... С чего появились сейчас разговоры о «нормандском формате». Была договоренность о том, что будет какой-то прогресс, то есть развитие в Минском процессе в рамках трехсторонней контактной группы. Но сорвалось перемирие через абсолютно вероломное убийство украинских воинов со стороны российской оккупационной администрации. Затем последовали звонки Зеленского Путину о том, что эта договоренность политических советников не сработала. Соответственно, надо перенести все на политический уровень. Сейчас Путин и Макрон отвечают на вопрос, поставленный Зеленским. И что делает Путин? Он пытается загнать джина назад в бутылку. Он говорит: «Хорошо, давайте встретимся и вернемся к формуле Штайнмайера и другим вещам, которые ранее обсуждались». Так он хочет загнать назад «нормандский формат», — говорит Качка.



По его мнению, задача Украины «наоборот, мыслить о каких-то изменения этих договоренностей, искать смену тем договоренностям, которые не сработали».



Отвечая на вопрос о предложениях некоторых дипломатов включить в «нормандский формат» США и Великобританию, Качка сказал: «Нормандский формат для них (для Франции и Германии — прим. ред.) это не бремя, а это амбициозная задача. Они как Германия-Франция, как тандем, взялись наладить связь между Украиной и Россией. И поэтому для них появление США — это как урок — "Ну, не смогли вдвоем сделать". Поэтому, разговоры о привлечении США не очень удобные для Германии и Франции, а тем более для России... Этим вопросом ("нормандским форматом" — прим.) занимается Путин на уровне его помощников, того же Суркова. Сурков присутствует, как политический советник, и в "нормандской формате", и в диалоге Волкерл-Сурков. Соответственно, Волкер имеет мандат на консультацию с Германией и Францией, так это работает».



Качка сообщил, что Зеленский «ищет креативное решение для проблемы, над которой бились светочи дипломатии».



«Предыдущий президент очень много приложил усилий, многое было сделано. Все очень фантастически, но при этом мы решение так и не нашли. Поэтому у Зеленского сейчас сложный вопрос, потому что он понимает, что несмотря на все дипломатические усилия Порошенко, несмотря на всю ту работу гигантскую, которая была сделана, мы сделали много, но конфликт так и не урегулировали. Он ищет, он выдвигает порой не очень удачные, иногда удачные, иногда супер удачные идеи. И это очень здорово, потому что он не стесняется пробовать разные сценарии», — говорит эксперт.