«ДНР» может упростить работу копанок, которые «легализовала»

Группировка «ДНР» может упростить процедуру получения «специального разрешения» на пользование недрами для малых угледобывающих предприятий — так называемых копанок.



Это обсуждалось на заседании «парламентской комиссии», которая готовит «законопроект» «о малых угледобывающих предприятиях», говорится на сайте «народного совета ДНР».



Также «комиссия» планируем продолжить выездные проверки действующих артелей, по итогам которых собранная информация будет учтена при разработке «законопроекта».

Группировки «ДНР» и «ЛНР» разрешают на подконтрольных им территориях добывать уголь в копанках. При украинской власти такой промысел был незаконным. Как правило, условия работы в копанках хуже, чем на классических угледобывающих предприятиях.