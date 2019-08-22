В Северодонецке задержан администратор сепаратистских сообществ в российских соцсетях

В Северодонецке Луганской области задержан администратор интернет-сообществ антиукраинской направленности в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, администратор группы «Юго-Восток Новороссия 2015-2022» выполнял задания российских кураторов, за что получал гонорар.



«По замыслу заказчиков провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День Независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольным украинской власти территориям», — говорится в сообщении.



Как заявили в спецслужбе, агитатор действовал по схеме аналогичной к той, которая ранее была раскрыта в Одесской, Днепропетровской и Сумской областях.