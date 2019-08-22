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В Северодонецке задержан администратор сепаратистских сообществ в российских соцсетях

22 августа 2019, 16:14

В Северодонецке задержан администратор сепаратистских сообществ в российских соцсетях

В Северодонецке Луганской области задержан администратор интернет-сообществ антиукраинской направленности в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, администратор группы «Юго-Восток Новороссия 2015-2022» выполнял задания российских кураторов, за что получал гонорар.

«По замыслу заказчиков провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День Независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольным украинской власти территориям», — говорится в сообщении.

Как заявили в спецслужбе, агитатор действовал по схеме аналогичной к той, которая ранее была раскрыта в Одесской, Днепропетровской и Сумской областях.

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