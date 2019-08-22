Глава ДонОГА оценил возможность открытия аэропортов в Мариуполе и Краматорске

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко заявил, что на данный момент отсутствуют гарантии безопасности для возобновления работы аэропортов в Мариуполе и Краматорске. Об этом он сказал в интервью «Новостям Донбасса».



«Самая большая проблема в работе аэропорта [в Мариуполе] это не отсутствие желания действующей власти в том, чтобы он заработал, а это проблема предоставления и гарантирования безопасности аэропорта. Город расположен в 22 километрах, а в некоторых местах и меньше от линии соприкосновения. Суда будут заходить со стороны Азовского моря, возможно, со стороны оккупированной территории. Гарантии безопасности нет», — заявил он.



Говоря об аэропорте Краматорска, Кириленко отметил, что сейчас его используют лишь военные.



«В военном аэропорту Краматорска сейчас садятся воздушные суда, в том числе вертолеты. Планируется, чтобы аэропорт заработал [для гражданских рейсов], но в области проходит операция Объединенных сил и здесь ключевое слово будет за военными. Вплоть до того, что действующий военный аэропорт может принимать и гражданские суда. Опять же здесь встает вопрос гарантий безопасности. Но с точки зрения логистики и развития инфраструктуры это было бы правильно», — сказал глава ДонОГА.

Павел Кириленко был назначен главой Донецкой облгосадминистрации 5 июля. Вовремя представления президент Украины Владимир Зеленский поручил Кириленко заняться возобновлением работы аэропорта в Краматорске.