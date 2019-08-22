Кремль подтвердил контакты с Украиной по обмену пленными

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров обсудили вопросы обмена удерживаемыми лицами и российско-украинские отношения в целом. Об это сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».



Он отметил, что «определенные контакты [с Украиной] на этот счет осуществляются». При этом Песков добавил, что на встрече Макрон-Путин конкретные персоналии для обмена не обсуждались.



«Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

21 августа «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может состояться до конца августа.