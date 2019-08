АМКУ начал дело по заявке «Метинвеста» на покупку активов бывшей группы «Донецксталь»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в июле текущего года начал рассмотрение дел о концентрации в виде приобретения компанией «Метинвест» свыше 50% в уставном капитале ООО «Индастриал коал холдинг» LTD (ICH) и ООО «Шахта "Свято-Покровская №3"». Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.



«Эти концентрации является частью сделки, целью которой является приобретение контроля над субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в Украине в сфере добычи и реализации коксующегося угля, шахтостроения и ряда других видов деятельности», – говорится в сообщении.



Согласно ему, в сделку входит также опосредованное приобретения контроля над ЧАО «Автопредприятие "Укрбуд"» в Покровске и ЧАО «Шахтостроймонтажное управление №1» в Курахово.



Как сообщил АМКУ, указанные дела открыты с целью проведения углубленного исследования влияния концентрации на рынки коксующегося угля, его концентрата, горно-шахтного оборудования и расходных материалов для шахт.



Группа «Метинвест» в августе 2018 года официально объявила о покупке приблизительно за 190 млн долларов до 24,99% акций нескольких украинских активов, в состав которых входят предприятия из группы «Донецксталь», занимающихся добычей, обогащением и продажей угля.



В свою очередь Fintest Trading Co Limited (Кипр), холдинговая компания группы «Донецксталь», продала 40,847688% ЧАО «Шахтоуправление "Покровское"», а 57,2927% акций этого предприятия были переведены с ЧАО «Донецксталь» на ICH.



В ICH, согласно госреестру, по 24,99% принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Limited, Treimur Investments Limited (обе – Британские Виргинские о-ва), Misandyco Holdings LTD (Кипр). Эти три компании по состоянию на середину 2019 года также напрямую владели по 9,989% "Ш/у «Покровское», передает «Интерфакс-Украина».