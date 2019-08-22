СМИ: Суд просят арестовать имущество Грымчака

Генеральная прокуратура просит Деснянский райсуд Чернигова наложить арест на имущество замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Безусловно, такое ходатайство подано», — сказал он.



Источник не уточнил, о каком имуществе идет речь.



Суд пока не рассмотрел этот вопрос.



Согласно декларации за 2018 год Грымчак не владеет никакой недвижимостью и автомобилями. В его собственности имеется несколько брендовых часов и 45 тысяч долларов наличными.

16 августа суд арестовал замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака с возможностью выйти под залог в размере 6 млн гривен. Онако в постановлении допущены ошибки: вместо Юрия Михайловича Грамчака речь идет о Юрие Николаевиче. Кроме этого, адвокатом Грымчака назвали Дмитрия Мельника вместо Татьяны Матяш.



Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко подозреваются в мошенничестве и вымогательстве денег у нескольких фирм.



Их задержали 14 августа на взятке в 480 тысяч долларов.