Осужденный в Украине россиянин попросил Зеленского о помиловании

Россиянин Алексей Седиков, осужденный в Украине за терроризм из-за того, что воевал на стороне боевиков, написал заявление-прошение о помиловании на имя президента Владимира Зеленского. Об этом Седиков рассказал «Громадскому».



«Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал, что да и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю», - сказал заключенный.



Седиков — лейтенант запаса вооруженных сил РФ, в 2016 году он начал воевать на стороне боевиков группировки «ЛНР». В июле 2016 года Седикова задержали украинские военные, тогда он получил ранение ноги. В 2017 году его признали виновным в террористической деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы. Он есть в списке россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.



Его уже возили на обмен в декабре 2017 года, но вернули, как и всех других россиян.



Седиков был среди 22 россиян, которые в 2018 году обратились к президенту РФ Путину с просьбой вернуть их на родину.