Адвокат: Экс-бойца «Беркута» планируют обменять на захваченного украинского моряка

Бывший боец спецподразделения «Беркут» Александр Саттаров, которого судят в Киеве за участие в «самообороне» Крыма, проходит юридические процедуры оформления обмена на удерживаемого Россией украинца. Об этом в комментарии «Крым.Реалии» сказал адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий.



По словам адвоката, планируется, что его обменяют на одного из захваченных ФСБ России украинских моряков.



«Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация», – сказал Свинцицкий.

21 августа «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может состояться до конца августа.



22 августа адвокат Валентин Рыбин сообщил, что осужденных за государственную измену бывших украинских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, а также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе Евгения Мефедова готовят для обмена на украинских политзаключенных.