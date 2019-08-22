Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 22 августа.

Политика



Президент Владимир Зеленский ввел в рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий представительниц общественных организаций Татьяну Дурневу и Елену Луневу.



Президент Франции Эмманюэль Макрон увязал возможное возвращение России в формат G8 с урегулированием конфликта в Украине.



Экономика



В группировке «ДНР» обсудили вопрос упрощения процедуры получения разрешения на пользование недрами в копанках.



В Горловке 90% дорог нуждается в ремонте, о чем рассказали в сюжете сепаратистского телеканала «Юнион». Отмечается, что из необходимых полумиллиарда рублей на ремонт выделили только 5%.



Общество



В центре Донецка вместо флагов «ДНР» вывесили государственные флаги России.



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