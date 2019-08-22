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«Донбассэнерго»: Ужесточение ценовых ограничений на рынке приведет к остановке Славянской ТЭС

22 августа 2019, 20:24

«Донбассэнерго»: Ужесточение ценовых ограничений на рынке приведет к остановке Славянской ТЭС

Возможный пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к вынужденной остановке Славянской ТЭС, и 15 тысяч жителей прифронтовой Николаевки останутся без отопления. Об этом заявил коммерческий директор ПАО «Донбассэнерго» Олег Ларионов по поводу инициативы Офиса президента изменить ценовые ограничения на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке.

«Считаем недопустимым внедрение таких ценовых ограничений на рынке, так как это снизит цену электроэнергии для производителей на 14%, что поставит под сомнение дальнейшее существование тепловой генерации в Украине. Указанные инициативы приведут к полному упадку Славянской ТЭС и других тепловых электростанций Украины, дефициту мощности в энергосистеме с соответствующими тяжелыми последствиями для всей страны», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в случае принятия изменений в price caps производство электроэнергии Славянской ТЭС станет убыточным, так как антрацит, на котором работает станция, из-за отсутствия его добычи на контролируемой территории Украины полностью импортируется, а новые цены рынка электроэнергии не смогут покрывать затраты на ее производство. В итоге ТЭС вынуждена будет остановить свою работу.

«Себестоимость электроэнергии Славянской ТЭС составляет около 1700 грн/МВт*ч, а цены на рынке после введения новых price caps составят около 1446 грн/МВт*ч. Получается, что Компания будет получать около 254 грн убытков на каждый МВт*ч отпущенной электроэнергии», - говорится в сообщении.

В компании констатируют, что вследствие вынужденной остановки Славянской ТЭС 15 тысяч жителей прифронтового города Николаевка останутся зимой без отопления.

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