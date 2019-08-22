ОП: Канада считает невозможным возвращение России в «Большую семерку»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает невозможным возвращение России в «Большую семерку» в условиях агрессии против Украины. Об этом Трюдо заявил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте главы государства.



«Глава государства поблагодарил за последовательную позицию Канады о невозможности возвращения России в «Большую семерку» в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма», - говорится в сообщении.



Также Трюдо добавил, что в условиях, когда продолжают гибнуть украинцы, Москву надо заставлять выполнять свои обязательства, а не возвращать в клуб G7.



Ранее во время телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить возвращения России в G7.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что «определенно» поддержал бы возвращение России в Большую семерку.



Зеленский отреагировал на заявление Трампа спустя сутки, заявив, что Россия может вернуться в Большую семерку только после того, как будет прекращена агрессия против Украины.



Россия была исключена из Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма. С того времени представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление членства РФ связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией минских соглашений.



В G7 входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.