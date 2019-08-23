Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Двое украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки

23 августа 2019, 08:06

Двое украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе ранение получили двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что всего пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Как сообщается, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 9 обстрелов: трижды неподалеку Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого — из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Богдановки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Лебединского — из ручных противотанковых гранатометов.

По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 4 обстрела: вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Зайцево — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Пивденного — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.

Читайте также:

Сайдик назвал текущее перемирие на Донбассе самым эффективным

ТЕМЫ

Организации
Штаб ООС
Прочее
прекращение огня режим тишины ситуация на фронте
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:42
«ДНР» назовет одну из площадей Донецка именем Захарченко
20:34
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:10
В «ДНР» «забыли» об акции к Зеленскому. Пушилин теперь говорит о России
16:00
«ДНР» может упростить работу копанок, которые «легализовала»
11:42
В Горловке только 10% дорог не нужно ремонтировать. На остальные у «ДНР» денег нет
09:51
В Луганске стреляли в беспилотник ОБСЕ
08:33
В Донецке вывесили флаги России вместо «ДНР»
22:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:23
«ЛНР» сообщила о 12 годах тюрьмы для «пособника СБУ» и задержании «спецагента»
11:19
У Суркова рассказали о роли кураторов «Л-ДНР» в переговорах с офисом Зеленского
10:08
Житель Зайцево получил ранения во время обстрела
10:02
«ДНР» продлила запрет на вывоз зерна
08:22
Глава «ЛНР» заявил, что «не просится» в Украину, но выдвинул условия
22:59
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:40
Боевик «ДНР» Ходаковский: За первых полтора месяца боев мы потеряли больше 200 человек
все новости
11:42
«ДНР» назовет одну из площадей Донецка именем Захарченко
11:32
Зеленский ждет результатов по обмену заключенными между РФ и Украиной уже в ближайшие дни
11:22
Зеркаль сомневается, что удастся удерживать санкции против России дальше
11:00
СМИ: Сенцова и Вышинского нет в списках на обмен между РФ и Украиной
10:38
Зеленский опроверг ликвидацию Минветеранов и пообещал совет волонтеров при ОПУ
10:18
Омбудсвумен России Москалькова прилетела в Киев
10:01
Замглавы МИД назвала стилем Зеленского прямые переговоры с Путиным
09:28
Торжество в честь флага Украины: Зеленский не выступал, Нацгвардия показала трюки с оружием
08:54
В суде США сообщили новые детали «отбеливания» Януковича перед Западом
08:06
Двое украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки
22:56
Евгений Киселев уходит с канала «Прямой»
22:00
Зеленский обсудил с Туском неприемлемость возвращения РФ в «Большую семерку»
21:15
ОП: Канада считает невозможным возвращение России в «Большую семерку»
20:34
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:24
«Донбассэнерго»: Ужесточение ценовых ограничений на рынке приведет к остановке Славянской ТЭС
все новости
ВИДЕО
Торжество в честь флага Украины: Зеленский не выступал, Нацгвардия показала трюки с оружием
23 августа, 09:28
В новой Раде — рекордное количество женщин. Вот их портреты ►
20 августа, 16:45
Смогут ли жители Донетчины получить деньги за разрушенное жилье ►
19 августа, 18:27
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция