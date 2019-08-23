Двое украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе ранение получили двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что всего пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Как сообщается, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.



В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 9 обстрелов: трижды неподалеку Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого — из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Богдановки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Лебединского — из ручных противотанковых гранатометов.



По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 4 обстрела: вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Зайцево — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Пивденного — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.

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