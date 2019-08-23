Торжество в честь флага Украины: Зеленский не выступал, Нацгвардия показала трюки с оружием

На Софиевской площади в Киеве состоялось торжественное мероприятие ко Дню государственного флага Украины при участии президента Владимира Зеленского. Поднятие флага происходило в сопровождении гимна, исполненного военным оркестром, и залпов.



Участие в мероприятии, которое длилось 20 минут, также приняли чиновники и другие почетные гости.



В рамках события прошла церемония присвоения почетных наименований военным частям. Зеленский вручил почетные знаки отличия командирам частей.



В отличие от мероприятий в предыдущие годы при участии пятого президента Петра Порошенко, в этот раз президент Зеленский не выступал с речью.



При этом состоялось показательное выступление военнослужащих почетного караула Национальной гвардии Украины. В заключительной части выступления нацгвардейцы под ритмичную музыку показали различные трюки с оружием.



На видео с 15-й минуты.