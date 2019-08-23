Замглавы МИД назвала стилем Зеленского прямые переговоры с Путиным

Прямые переговоры президентов Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина — являются новым подходом главы Украинского государства к решению конфликта, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.



«Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск», — сказала она в интервью «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос о рисках, связанных с прямыми переговорами Зеленского с президентом РФ.



Зеркаль также признала, что находясь в ситуации конфликта с Россией уже более пяти лет, Украине необходимо пробовать новые подходы к его разрешению.



«Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет. Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат», — подчеркнула дипломат.