Зеленский опроверг ликвидацию Минветеранов и пообещал совет волонтеров при ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о ликвидации министерства по делам ветеранов.



«Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорная информация, позорные слухи», — сказал он во время выступления на форуме волонтеров и ветеранов в Киеве.



«Вы лучше других знаете, какие там есть проблемы, что не работает, и что действительно нужно срочно менять», добавил Зеленский.



Также президент призвал ветеранов предложить кандидатуру на пост главы профильного министерства.



Кроме того, Зеленский сообщил, что при Офисе президента создается совет волонтеров и будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров.



Также глава государства заверил, что объединение парламентских комитетов не означает исчезновение их функционала. «Заверяю, что новая Верховная Рада будет делать все необходимое для защиты ваших прав, и все необходимые законы обязательно будут приняты», — подчеркнул Зеленский.