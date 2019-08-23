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Зеркаль сомневается, что удастся удерживать санкции против России дальше

23 августа 2019, 11:22

Зеркаль сомневается, что удастся удерживать санкции против России дальше

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сомневается, что Украина сможет удержать санкции в отношении России.

«Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше», — сказала она в интервью «Интерфакс-Украина».

При этом замглавы МИД выразила уверенность, что санкциями удалось остановить наступление на востоке Украины.

«По крайней мере, не было на протяжении этих пяти лет таких событий как Дебальцево, как Иловайск. И это реально было достижением этих пяти лет — не было ужасного кровопролития и потерь такого количества человеческих жизней... Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию, чтобы она не ухудшилась», — пояснила она.

При этом Зеркаль признала, что санкции не принесли всего, чего от них ожидали. «Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны нельзя... Конечно, мы бы хотели, чтобы было большее давление, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу», — добавила она.

Также замглавы МИД назвала стилем президента Украины Владимира Зеленского прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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