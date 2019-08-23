Зеленский ждет результатов по обмену заключенными между РФ и Украиной уже в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать», — сказал Зеленский.



При этом президент подчеркнул, что лично занимается этим вопросом. «Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу», — подчеркнул Зеленский.



«Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело», — резюмировал он.

По данным «Коммерсанта», Россия передаст Украине 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении. О таком же обмене сообщало накануне РБК со ссылкой на источники.



«Коммерсант» также пишет, что в обмене заключенными, который планируется провести в конце августа, не будут участвовать украинский режиссер Олег Сенцов и руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. При этом планируется передача Украине задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе моряков.



Источник «Интерфакса» заявил, что Россия также выдаст Украине Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.